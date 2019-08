Sodiaagisaladused. 5 tähemärki, kelle rahakotis puhub tuul

Jäär on üsna distsiplineeritud ja suudab reeglina oma finantse hallata. Kui ta aga kord midagi pähe võtab, siis kõik head eesmärgid ununevad. Kui uus auto, käekott või uusim tehnikaime ikka väga meeldima hakkab, siis pole eelarvest enam asja. Suurimaks vaenlaseks on spontaansed ostud.

Ostlemine on Lõvile teraapia. Kui tuju paha, aitab tellimus veebipoest või jalutuskäik kaubanduskeskuses. Uued asjad, mis said ostetud, teevad tuju kohe heaks. Küsimus on vaid selles, kas rahakott on ka sama rõõmus?