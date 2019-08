Vangi naine kirjutab: ma mõistan naisi, kes vangist mehed seksi puuduse tõttu välja vahetavad

Ma olen koguaeg olnud sellist sorti inimene, kes elab pigem oma peas kui kehas. Mingisugused maised füüsilised naudingud on minu jaoks olnud võõrad ja kuigivõrd isegi kauged. Nendest ei räägita ning kui tõde tahate, siis ma pole neist kunagi väga mõelnud, hirmus, et äkki keegi kuuleb või näeb mu mõtteid ning siis on oi-oi kui piinlik.