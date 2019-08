Aleksandr Popov. Jalga tulistamise asemel teeni, mitte ära ulu

Sauroni silmana jälgib usin KRAmetnik oma kuvariekraani ja otsib sealt uusi ohvreid Mordori tumedasse trolliarmeesse. Sest käsk on vanem kui meie ja kuidagi tuleb ju õrnahingeliste mehehakatiste elu meepotti tõrva tilgutada. Kuradi banaanivabariik raisk! Ei mõista ikka üldse ajaga sammu pidada ja progressiivsete trendidega kaasas käija. Palgaarmee on vastus ikestatud meessoo vabanemisteekonna algusele. Ei laiguorjusele! Jah pehmokorjusele!

Ja oleks siis veel olukord nii ränkraske, et ühtegi alternatiivi või erandit, mis kinnitaks reeglit, olemas ei oleks. On küll, lihtsalt nende nimel on vaja käed taskust välja võtta ja jalad kannikate alt välja ajada ning pähklikeses peidus olevat ajunatukest kasutada. Ei soovi teenida militaarstruktuuris, vali asendusteenistus ja täida seeläbi oma põhiseaduslik kohustus. Ei suuda välja mõelda, millega oma ajateenistust asendada – peida ennast kodumaja keldrisse ära ning peale teenistusse ilmumata jätmise teate saamist maksa oma rahaline karistus ning pleedi all soojas olles ja suhkruvett libistades oota hirmuga järgmist kutset, et kogu skeemiga uuele ringile minna.