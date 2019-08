Sõbranna moeblogi: roosiaia kõige säravamad õied

President Kersti Kaljulaid, kes on varasemalt silma paistnud pigem monokroomsete moevalikutega, säras eilsel pidupäeval suviselt valges minimalistliku lõikega kleidis, millel püüdsid tähelepanu pääsukeste aplikatsioonid.

Põneva mustri ja värvitoonidega siidipluus koos kõrge pihaga pükste ja lihtsate kontsakingadega on klassikaline ja ilus. Ewert Sundja teab, et sametpintsak on pidulikul puhul hea valik.