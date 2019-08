«Pilvede all» uus hooaeg: kas vana arm roostetab?

Kertu ja Mari tõestavad end edukalt oma töös, kuid pereelu ja suhted kulgevad mõlemal üle kivide ja kändude. Mari käärjäärivõimalused välismaal põhjustavad pingeid kodus ja lisaks tekivad täiesti uued probleemid teismeliste lastega. Kertul on tööl ja kodus kõik justkui kontrolli all, kuid sisimas püüab ta leida vastust küsimusele, kellele anda uus võimalus. Kas Andresele või Erikule. Lõputud kõhklused viivad aga selleni, et mõlemad mehed on valmis oma eluga edasi minema. Ilma Kertuta.

Vürtsi ja värvi lisab sündmustele Siiri, kes näib meheotsingutel ajaga võidu jooksvat ning üllatab järjest enam nii oma valikute kui tegudega. Ometi on just tema see, kelle jaoks elu on elamiseks ning vajalikul hetkel tuletab ta seda ka Kertule meelde. Mari pole unustanud, millise tunde tekitavad liblikad kõhus, kuid kas abielus naisel on armumisest pigem võita või kaotada, näeme juba uue hooaja osades!