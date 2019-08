Kuidas julgustada last kiusamisest rääkida?

Laps räägib oma nägemuse päevasündmustest ning täiskasvanuna saab teha järeldusi ning õpetada last suhteid analüüsima. Kui aga on kahtlus, et last kiusatakse või on füüsilisi vigastusi, tuleks minna otsekohesemate küsimuste juurde. Kas keegi on sinuga koolis/lasteaias õel? Kas keegi teeb meelega haiget?