Nipinurk: 6 viisi, kuidas kehakeelega silmarõõmule huvi väljendada

Suuna oma jalad tema poole

Tuleb välja, et mitte vaid silmad pole hinge peegliks. Ka jalad on. Kui inimene suunab oma jalad vestluskaaslase poole, näitab see huvi ja keskendumist. Istudes näitab seda sama edukalt ka jalgade ristamine partneri poole.

Suuna õlad tema poole

Teine kehaosa, mis huvi väljendab, on rindkere. Kui inimene suunab oma rindkere partneri poole, näitab see, et lased enda kaitsemüüri alla.

Murdke puudutusbarjäär

See võib tunduda hirmus – luua füüsiline kontakt oma silmarõõmuga. Küll aga lõbus mänguline patsutus õlale lõbusa jutu ajal ei mõju kuidagi pingutatuna.

Nõjatu ette

Inimesed tavaliselt nõjatuvad eemale sellest, mis neile ei meeldi ning sinna suunas, mis neile atraktiivne.

Nooguta

Kuigi mõni noogutus siin või seal võib tunduda väga lihtsa žestina, siis tegelikult ütleb see palju. Mitte ainult ei näita see, et sa kuulad tema juttu, aga see näitab ka sinu empaatilisust.

Kõrvalda füüsilised barjäärid