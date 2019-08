Kuidas säilitada rahu, kui laps närvidega mängib?

Tead neid teemasid või situatsioone, mis sul automaatselt tuju ära ajavad? Nende tundmine ja teavustamine on esimene samm. See võib olla teatud aeg toidupoes või võitlus magama mineku üle. Kui tead täpselt, mis on sinu nõrgad kohad, saad õppida neid juhtima. Võib olla ei tekita need olukorrad sinu kaasale üldse muret ja sate jagada tööjaotust lastega ümber. Kui aga vältida olukordi ei õnnestu, pakuvad lapsed õnneks piisavalt olukordi, et saad oma kannatlikkust ikka ja jälle proovile panna.