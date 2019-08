7 halba asja, mis juhtuvad, kui kiirustad edasi liikumisega

Tõde on see, et pole võimalik lihtsalt kustutada seda suur ja olulist osa oma elust. Sa ei saa teeselda, et seda pole juhtunud. Sa võid küll oma tundeid ignoreerida, aga mingil hetkel saavad nad su kätte. Siin on seitse põhjust, miks ei tohiks pikaajalisest suhtest liiga kiiresti edasi liikuda.

1. Sa surud oma tunded alla

Kui sa liigud võimalikult kiiresti edasi uude suhtesse ja ei mõtesta lahkuminekut ja oma tundeid lahti, võib masendus sind ootamatult tabada ja jalad alt lüüa. Siis oled suures segaduses ja ei näe kuskil väljapääsu. Sellepärast tuleb valusad emotsioonid aegamisi läbi seedida, nii et enesetunne saaks vaikselt paremaks muutuda.

2. Sa lükkad oma kannatusi edasi

Kui otsustad pärast lahkuminekut liiga kiiresti kellegi uuega voodisse minna, ei anna sa endale võimalust paraneda. Sa ei tegele oma emotsioonidega, mis tähendab, et saad vastutasuks edasi lükatud südame purunemise, mis on kaks korda sama raske. Sa võid ju arvata, et kõik on hästi, aga kui võõras hommikul minema jalutab ja sa oma emotsioonidega üksinda jääd, kannatad eriti valusalt.

3. Sa loobud oma standarditest

Üksi olemine võib pärast pikka suhet olla keeruline, nii et lõpuks tahad sa lihtsalt kedagi, kes oleks olemas ja sind lohutaks. Sa isegi ei mõtle, kas see inimene sinu jaoks ka päriselt sobilik on. Nii võib juhtuda, et loobud oma standarditest ja lõpetad vales suhtes ning jääd ilma kõigest heast, mis elul sulle pakkuda on.

4. Sa ei saa oma eksi peast

Kui sa ei anna endale aega paraneda, ei saa sa oma eksi lõplikult peast välja, ükskõik, kui väga sa ka ei proovi. Ta meenub sulle iga uue mehe puhul ja näed temasarnaseid mehi igal tänavanurgal. Ta on kogu aeg su mõtetes ja ajab su hulluks. Kui sa ei anna endale aega, võtad endalt võimaluse edasi liikuda.

5. Sa võrdled kõiki mehi oma eksiga

Ükskõik, kellega uue suhte lood, võrdled teda ikkagi oma eksiga ja ei anna uuele kaaslasele isegi võimalust ennast tõestada. Sa ei taha võrrelda, aga ei saa sinna midagi parata. See omakorda suurendab su igatsust ja ei lase edasi liikuda.

6. Sa ei ole teiste vastu aus

Sa ei taha kellelegi meelega haiget teha, aga just see juhtub, kui liigud uude suhtesse liiga kiiresti. Sa annad uuele inimesele lootust, kuigi tegelikult pole sa veel valmis edasi liikuma. Sa vajad aega, et ennast koguda.

7. Sa tahad oma eksi tagasi