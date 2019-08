4 küsimust, mida endalt enne karjäärimuutust küsida

Töö vahetamine võib olla keeruline otsus ja isegi, kui sa ei rända oma praeguselt teelt väga kaugele kõrvale, võib praegusest karjäärist loobumine olla hirmutav otsus. Kui sa pole kindel, kas teed õiget asja, siis tasub endalt küsida järgmisi küsimusi.

Milline on mu unistuste töö?

Kui su praegune roll on ülikaugel sellest, mida sa tegelikult teha tahaksid, siis on aeg teha samme, et su unistused teoks saaks.

Kas sa pole rahul oma tööga või on tegemist laiema probleemiga valdkonnas?

Iga töö juures on negatiivseid külgi. Ehk on töötunnid liiga pikad, teekond tööle liiklusummikuid täis, või on su boss keeruline inimene. Need probleemid võivad laheneda, kui sa vahetad töökohta. Aga kui tegemist on probleemiga, mis eksisteerib kõikjal selles valdkonnas – ja see mure piinab sind ammu – siis ei ole vahet, mis firma heaks sa töötad, probleem ju jääb. Ehk on aeg võitlemine lõpetada ja proovida midagi uut.

Kas sa oled teinud plusside ja miinuste nimekirja?

Kui sa identifitseerid, milliseid aspekte oma karjääris sa armastad ja milliseid vihkad, siis annab see hea ülevaate ning näitab, mida peaksid tegema. Kui miinuseid on rohkem kui plusse, siis võid olla kindel, et oled tegemas õiget otsust.

Mis tekitab igal hommikul sinus elevust?