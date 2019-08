Müüt või tõde? Kurkide ja tomatite korraga söömine toob pigem kahju kui kasu

Internetis ja foorumites leviv loogika on järgmine: tomatid ja kurgid on erinevad. Tomatid on happelised, kurgid aluselised. Et neid seedida, on kehal vaja erinevaid ensüüme. Mis tähendab, et kui üht tüüpi köögivilja seedimisega tegeletakse, siis teine on seni «tööta». Seedimata toit aga hakkab fermenteeruma, põhjustades gaase ja puhitust.