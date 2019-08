Otsid armastust? 8 asja, millega pead arvestama

1. Me peame julgema esimesena ühendust võtta. On aeg unustada põhimõte justkui peaksid mehed alati esimese sammu tegema. Tegelikult pole selles midagi halba, kui kirjutad silma jäänud meesterahvale esimesena süütu tervituse. Kui ta sulle ei vasta, pole midagi teha ja järelikult ei pidanudki teist midagi saama. Küll aga on alati võimalus, et lihtsast tervitusest saab alguse sõprus või lausa midagi enamat...

2. Me peame olema haavatavad. On väga raske ennast suhetele avada, kui oleme korduvalt haiget saanud. Paraku ei ole armastuse leidmine võimalik enne, kui me pole oma kaitsemüüridest loobunud.

3. Me peame meeles pidama, et kõik inimesed ei ole ühesugused. Kui sind on minevikus petetud, võib usaldamine olla sinu jaoks äärmiselt raske. Sellegipoolest on oluline meeles pidada, et kõik mehed ei käitu ühtemoodi ja uus inimene su elus väärib võimalust.

4. Me peame kõigepealt õppima ennast armastama. Tihti oleme just ise enda suurimad vaenlased, aga see ei tohiks nii olla. Selleks, et armastada kedagi teist, on eluliselt oluline esmalt armastada iseennast.

5. Me peame jääma oma ootustele kindlaks. Kui kohtume kellegi uuega, kes meile tõeliselt meeldib, lepime tihti tema seatud tingimustega, et teda mitte kaotada. Isegi, kui ta tundub tõeliselt tore, ei tohiks me loobuda oma ootustest, kui unistame tõelisest suhtest.

6. Me peame panustama inimestega kohtumisse. Pole oluline, kas eelistad kohtingurakendusi, baaris suhtlemist või lihtsalt sotsiaalmeediat, me peame olema valmis suhtlemise nimel pingutama, kui tahame erilist inimest leida. Kodus teleka vaatamine võib küll tunduda ahvatlev, aga suure tõenäosusega Härra Õige ise uksele koputama ei tule.

7. Me peame õppima inimesi tundma. Unusta pealiskaudne esmamulje ja ole valmis inimest päriselt kuulama. Ebasobiv pikkus või mittemeeldiv töökoht ei ole tingimata suhtepurustajad, vaid sinu eelistused. Võib juhtuda, et inimest tundma õppides kaotavad eelistused tähtsuse.