4 ohumärki, mida partneriga kokku kolides jälgida

Võimetus kompromissidele

Iga suhe nõuab kompromisse. On vaja valida voodipesu või õhtusööki, oluline on mõlemapoolne valmisolek kompromisse teha. Kui suhte alguses on juba raskusi ühiste otsuste tegemisel, siis tulevikus need probleemid ainult võimenduvad.

Erinevad arusaamad rahaasjades

Raha on niikuinii igal inimesel stressiallikas, aga kokku kolides on see üks esimesi asju, mis vaja selgeks rääkida. Kui te pole kaaslasega veel läbi arutanud arvete maksmist, siis tulevikus võib see kaasa tuua suuri tülisid, kirjutab EliteDaily. Mõistagi on suhted erinevad ja kui leiate lahenduse, millega ise mõlemad rahul olete, siis see ongi oluline.

Süüdistusmängud

Kui üks armastab laitmatut puhtust ja teine mitte, siis on süüdistamine lihtne tulema. Kui leiate end partneriga sageli teineteist kritiseerimas, siis on aeg otsekoheseks vestluseks. Selle asemel, et käskida teisel asju teha, vestelge sel teemal, miks sinu jaoks on see nii oluline.

Probleemid prioriteetidega