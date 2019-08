Kuhu minna, mida teha? Siin on nädalavahetuse põnevaimad üritused

Põlvamaal toimub ökofestival, kus tegemist jätkub kogu perele. Põlva Talurahvamuuseumi õuel peetakse kodumaise toidu turgu, mida toetavad töötoad, loodusretked ja kultuuriprogramm. Haapsalus eelneb Valge Daami ilmumisele pimedas laadamelu ja kogu päeva kestev kultuuriprogramm. Põltsamaa kohvikute päeval avanevad kodude väravad ja hoovidest tuleb head toidulõhna. Setomaa kohvikutepäeval on eriline nimi – Seto Külavüü Kostipäiv. Au sees on sõir, suulliim, kikkaseenepiirak. Pühapäeval on peräpütüpäiv ehk pakutakse kõike paremat, mis veel järele jäänud.