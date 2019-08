Mainekas toiduajakiri reastas kõige hullemad pitsakatted

Kõige üllatuslikum on aga, et nimekirja jõudsid ka tomatid – asjad, milleta paljud meist pitsat ettegi ei kujuta. Nende põhjenduseks on, et pitsakastmes on juba «hunnikute viisi» tomateid. «Miks lisada rohkem?» küsivad nad.

New Yorki pitsakokk Louis Bron ütles The Independentile aga, et kõik pitsakatted on sobilikud – tuleb teha pitsa, mida klient soovib. «Erinevad inimesed tahavad erinevaid asju,» ütles ta. Samas usub temagi, et on asju, mis pitsaks ei kõlba – näiteks hamburgerid. Ta pole ka munade suurim fänn, kui asi puudutab pitsakatet, ja nõustub, et kõiksugused ohtlikud asjad peaksid pitsalt eemale jääma, näiteks kividega oliivid.