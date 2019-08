3 riiki maailmas, mis pakuvad töötajatele kõige rohkem tasustatud puhkepäevi

Lähis-Ida riigid on oma puhkuse pakettide poolest kõige heldemad. Iraani töötajad naudivad aastas koguni 53 tasustatud puhkepäeva. Sinna kuulub kuu aega tasustatud puhkust, neli tasustatud vaba reedet ning vabad riigipühad. Just viimased on need, mis lennutavad Iraani edetabeli tippu. Riik tähistab 26 riigipüha aastas, mis annavad töötajatele puhkepäevad.