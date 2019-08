Uuring: vanemate naiste seksiisu viib perekondlik stress

Mõned uuringud viitavad, et üle 50aastased inimesed on magamistoas seikluslikumad kui kunagi varem, kuid see ei kehti iga inimese puhul. Just naiste libiido võib järsult kukkuda, kui nad lähenevad menopausile.

Värske uuring näitab, et naised naudivad vananedes seksi vähem ning sel on mitmeid põhjuseid. Küsitleti üle 4000 naise, kelle mediaanvanus oli 64. 65,3 protsenti vastanutest ütlesid, et neil on romantiline kallim, kuid ainult 22,5 protsenti ütlesid, et nad on ka seksuaalselt aktiivsed, kirjutab Metro.

Selgus, et aja jooksul muutub seks paljude naiste jaoks aina ebamugavamaks. Mõned naised tõid põhjuseks perekohustused, mistõttu nad ei huvitu seksist. Teiste põhjuste hulka kuulusid partneri seksuaalne düsfunktsionaalsus, partneri haigus või leseseisund.

Naised tunnistasid ka, et suhteprobleemid, seksi organiseerimine ja vananemise efektid on tugevalt mõjutanud nende minapilti ja enesekindlust, mis toonud kaasa madala libiido. Uurijate sõnul teatas vaid väike osa (3 protsenti) vastanutest, et neil on seksuaaleluga kõik korras.