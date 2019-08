20. augusti peolaud Maret Suklese moodi: roosa veini kartulid, magus heeringas ja pohlatort

Roosas veinis keedetud kartulid südasuviseks sünnipäevaks, külmutatud toorjuustukook koolilõpupeoks, kasemahlasiider piknikuks Roosta rannaliival... Need on vaid mõned retseptinopped Maret Suklese kodustelt pidudelt tema mahukast kokaraamatust «Elu on pidu». Mida ta aga valiks sealt oma peolauale 20. augustil, kui Eesti tähistab iseseisvuse taastamise aastapäeva?