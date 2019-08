4 kõige efektiivsemat kardiotreeningut (mis pole jooksmine)

Kahjuks aga on kardio oluline osa tervislikust eluviisist. See mitte ainult ei aita põletada kaloreid, vaid ka hoiab südametervist. Kui sa pole jooksusõber, siis mõte mööda asfalti või jooksurada silkamisest on sinu jaoks ilmselt võrdväärne põrgutulega. Õnneks on olemas palju teisi viise, kuidas jooksmata kardiotreeningut läbi viia.

Treener Dan Barret ütles Metrole, et ta usub: mida rohkem sa treeningut naudid, seda parem. «Näiteks kui sa vihkad sprinte ja intervalltreeningut, siis on üsna väike tõenäosus, et sa viitsid seda regulaarselt teha, palju tõenäolisem on, et sa teed midagi, mille tegemine sulle meeldib.»