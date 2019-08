Pilk taevasse: täna särab taevas müütidest ümbritsetud tuuratäiskuu

Täna kell 15.29 jõudis kuu täiskuufaasi ning öösel on võimalik teda ka imetleda. Kuu tõusis täna kell 21.37 ja loojub öösel kell 2.00.

Miks teda aga tuurakuuks nimetatakse? 200aastane Farmer’s Almanac märgib, et juba aastatuhandeid on kuufaase jälgitud muutuvate aastaaegade rütmis. Nii on ingliskeelses maailmas paljud väljendid senini kasutusel. Ka Ameerika põlisrahvad kasutasid erinevate kuude jaoks erinevaid nimetusi, nimed varieerusid vastavalt hõimudele ning sõltusid paljuski sellest, kus inimesed elasid.

Nii tuntakse augusti täiskuud tuurakuuna, kuna Suurest järvistust (ing k Great Lakes) oli just augustikuise täiskuu ajal kõige lihtsam kätte saada tuurakala.

Vähemlevinud nimed tänasele kuule on rohelise maisi kuu – mis viitab sellele, et mais on kohe-kohe saagilõikuseks valmis. Öeldud on ka nisulõikuskuu ja mustikakuu.

Farmerite almanahhis on välja toodud ka muid tänase kuuga seotud uskumusi. Nii näiteks ei pidavat kaua vastu riided, mida täna pestakse. Kui aga tänast täiskuud märkad üle parema õla, saadab sind õnn. Lapsed, kes sünnivad päeval pärast täiskuud, naudivad edu ja on vastupidavad.