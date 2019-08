Oled seda lõhna tundnud? Huvitav aroom, mis paljastab, et hotellis pesitsevad lutikad

Bed Bugs Limited putukatõrjuja David Cain tõdeb, et see probleem on üle maailma levinud 1990ndates alates. «Pole riiki, kus poldaks lutikatega hädas,» ütles ta Expressile.

Lutikahammustus on valutu, kuna putukad eritavad tuimastit. See seletab, miks su kehal võib olla isegi sadu hammustusi, kui sa hommikul ärkad. Pole vahet, kas ööbid odavas motellis või viietärni hotellis, lutikatega on hädas praegu tuhanded majutusasutused ja majapidamised.

On aga ka üks huvitav trikk, kuidas aru saada, et su kodu või siis hotelli, kus ööbid, on üle võtnud need parasiidid.

Nagu kõik teised putukad, eritavad ka lutikad feromoone. Kui lutikaid segada, siis võid sa seda lõhna tunda. Seda on kirjeldatud erinevalt, kuid väga sageli leiavad inimesed, et see lõhn on sarnane koriandrile. Vanad väljaanded viitavadki lutikatele sageli kui koriandriputukatele.