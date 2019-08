Lihtne trikk, millega teletäht Simon Cowell kaalust kümme kilo kaotas

Extra ITV uuris mehelt, mis on tema hea väljanägemise saladus.

«Ma läksin ühe tuntud mehe juurde,» jutustas Cowell. «Ja ta ütles mulle pärast verepaneeli tegemist, et ma ei tohi süüa punast liha, piimatooteid, suhkrut, leiba või gluteeni.»

Teravakeelne kohtunik lisas naljatades, et oli kohe küsinud: «Aga kuidas on alkoholiga?»

Mees tunnistab, et kui režiimile kindlaks jääda, siis on see lihtne. Ka vaatab ta nüüd, kui palju ja mida ta joob, eelistades tarbida vähem alkoholi ning madalama kalorisisaldusega jooke.