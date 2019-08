Kui sa usud hingede rändamisse ja astroloogiasse, siis on see ülevaade siin just sulle. Limon toob meieni Kluberi astroloogiaekspertide kokku pandud hinnangud, kuidas erinevad tähemärgid eelmises elus surid ning lisanud ka nõuanded, mida selles elus järgida, et sind ei ootaks sama saatus. Soovitame seda siiski võtta meelelahutusena ja meeles pidada, et iga mees on ikka oma saatuse sepp.