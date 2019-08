Kaks suurimat viga, mida paljud ketodieedi järgijad teevad

Ketodieedi puhul järgitakse madala süsivesikusisaldusega ja kõrge rasvasisaldusega toidulauda. Sporditeadlane ja treener Harry Aiken aga ütles Expressile, et on paar suurt viga, mida ta on paljude ketodieedi järgijate juures märganud.

Ketodieediks on vajalik viia oma keha ketoosi, mis tähendab, et süsivesikuid vähendades ja rasvatarbimist suurendades hakkab su keha energia põletamiseks peaasjalikult rasva kasutama.

Selleks tuleb süüa liha, mereande, rasvu, kõrge rasvasisaldusega piimatooteid, vähese tärklisesisaldusega köögivilju ja vähese suhkrusisaldusega puuvilju. «Klassikaline viga on aga see, et «kõrget rasvasisaldust» kasutatakse vabandusena süüa ebatervislikult,» selgitas Aiken. «Süüa peekonit igaks toidukorraks, kulistada rasvast piima ja uputada kõik õlisse lihtsalt seetõttu, et sa saad või lihtsalt seetõttu, et sel on kõrge rasvasisaldus, pole jätkusuutlik dieedipraktika.»