Suhteeksperdid selgitavad: nii saad aru, kas te vaite käite või olete suhtes

«Mis me täpselt oleme?» on 21. sajandi suhtemaailmas ehk üks kõige närvesöövamaid küsimusi. Igas romantilises suhtes muutuvad asjad vastavalt sellele, mis faasis teie suhe parasjagu on.

Mis on deitimine?

Ei pruugi olla eksklusiivne (ehk siis te kumbki võite kohtuda mitme inimesega samaaegselt)

Te veedate rohkem aega eraldi kui koos

Sa oled tema läheduses jätkuvalt natuke ärevil

Te võite, kuid ei pruugi seksida

Deitimine on justkui tööintervjuu. Sa ei tea, kuidas asjasse suhtuda, kuid lähened ettevaatliku rõõmsameelsusega potentsiaalse tutvuse üle. Samas mõtled sa ka üle, oled närviline ja liiga eneseteadlik.

«Enamike inimeste jaoks, kes võtavad pikaajalisse suhtesse astumist tõsiselt, on deitimine täis ebakindlust ning eesmärgiks peab olema eelduste kärpimine,» selgitab deitimistreener Cherlyn Chong väljaandele Best Life. «Te kumbki pole teineteisele pühendunud, te võite kohtuda teiste inimestega, mis aga võib rohkem investeerinud osapooles ärevust tekitada. Väga keeruline on võtta asja aeglaselt ning võidelda sooviga pea ees suhtesse sukelduda.»

On raske leida tasakaal selle vahel, kuidas näidata oma tundeid ja samas olla piisavalt eemalviibiv. Te alles õpite teineteist tundma ja püüate aru saada, kas teil võiks olla ühist tulevikku.

«Deitimisfaas keskendub kindlasti rohkem hetkes olemisele kui tulevikule,» ütleb deidiekspert Maria Sullivan. «See on kummaline periood, kui te veel ei pane oma panuseid ühele inimesele.» Tegemist on ajaga, kui sa teed otsuseid vaid iseendast lähtuvalt.

Mis on suhe?

Te olete monogaamsed (kui te pole just polügaamses suhtes)

Teie vahel on intiimne emotsionaalne lähedus

Te veedate rohkem aega koos kui eraldi

Te näete koos ühist tulevikku

Seks on tähendusrikkam

Kui te liigute deitimiselt eksklusiivse deitimise suunas, tuleb kätte ka aeg, mil te ilmselt oma suhte defineerite. Et teada saada, kas su partner on valmis edasi liikuma, tasub Sullivani sõnul tähele panna, mis sorti komplimente ta sulle teeb. Pealiskaudsemast sügavama poole liikumine näitab, et teie vahel on kujunemas sügavam side, mis ületab segadusse ajava «me lihtsalt deidime» faasi.

«Kui keegi on armunud, märkab ta, kuidas sa naerad, lugusid räägid, või kuidas perekonnaga suhtled,» selgitab Sullivan. «Vaata, kas tema komplimendid panevad tähele sinu isikupära.»

Suhte kindlaks alustalaks on turvatunne. Te mõlemad tunnete omavahel sidet, olete rahuldatud ning olete tõenäoliselt rääkinud lähitulevikust. Kui te olete jõudnud ühistele tõekspidamisteni, olete deitimisest kaugemale jõudnud. See on aeg, mil poetatakse sõnu nagu «partner» või «tüdruksõber». Te tunnete end rohkem paarina kui kahe inimesena, kes alles teineteist tundma õpivad.

Pole olemas kindlat ajakava, kuidas suhted liiguvad, nii et kui sind ajab suhe segadusse, tasub sellest temaga rääkida – see kõik ei pea olema hirmutav.