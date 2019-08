Suhtetreener paljastab: asjad, mida mehed ja naised kohtama hakates üksteise puhul ei salli

Mida mehed naiste puhul ei salli?

Kui naised eeldavad, et mees peab maksma. Eriti, kui tutvusite kohtinguportaalis, on see kokkulepe kohtumiseks, mitte kohting. Ära oota, et mees peab sinu toidu eest esimesel tutvumisel maksma.

Kui naised räägivad oma kehvadest kogemustest meestega. Mehi ei huvita sinu kehvad kogemused teistega.

Kui naised viimasel hetkel kohtingu tühistavad. Kui saad parema pakkumise õhtuks, siis olgu vähemalt julgust sellest mehele rohkem kui paar tundi enne teada anda.

Kui naised suhtlevad agaralt, aga siis lõpetavad suhtlemise välimuse pärast. See on meeste jaoks üks frustreerivamaid asju. Nad panevad palju vaeva, et sul oleks temaga huvitav suhelda, aga siis sa jätad ta maha tema pikkuse või juuksevärvi pärast.

Mida naised meeste puhul ei salli?

Kui mehed lihtsalt ignoreerivad. Kas on raske vastata, et vabandust, sa pole minu maitse?

Kui mehed on huvitatud ja siis lõpetavad suhtlemise. Naistel on kõrini meestest, kes näitavad üles suurt huvi ja tõmmet, kuid siis järsku kaovad ära.

Kui mehed kohtuvad korraga mitmete naistega ja valetavad selle kohta. On okei tutvuda teistega, kuniks pole veel midagi kindlat, kuid ära pane naist uskuma, et ta on see üks ja ainus.