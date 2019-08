Täna on täiskuu: meditsiiniliselt tõestatud viisid, kuidas täiskuu naise tervist mõjutab

Tänu kuule tõusevad maakera mered – ja ka langevad. Nii on loomulik arvata, et kui kuu juba meresid kontrollida suudab, ju tal on ka mõju inimeste tervisele. Medical News Today võttis asja uurida.

Kuu mõjud menstruatsioonitsüklile

Paljud meist viitavad päevadele seni kui kuupuhastusele ning on veendunud, et menstruatsiooni ja kuufaasi vahel on seos. Väidetavalt saab kuufaaside järgi isegi rasestumist sättida. Samas pole teadlased selles osas ühel meelel.

70ndatel, 80ndatel ja 90ndatel korraldati mitmeid väiksemaid uuringuid, mis leidsid seose kuufaaside ja menstruatsioonitsükli vahel. 2005. aasta Nepali naiste peal korraldatud uuring aga märkas, et naised, kes ovuleerivad täiskuu ajal ja jäävad siis ka rasedaks, saavad suurema tõenäosusega poisslapsi. Ja need, kes jäid rasedaks enne täiskuud, sünnitasid tõenäolisemalt tüdruklapse.

Üks hiljutine, vaid aastatagune uuring aga ei leidnud mingit seost naiste kuupuhastuse ja kuu vahel.

Kuu mõjud unele

On levinud arvamus, et täiskuu mõjutab und negatiivselt ning toob kaasa unetuse. Jällegi on tegemist aga teadusmaailmas asjaga, mille üle pole üksmeelt saavutatud.