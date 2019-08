Nii armud oma kaaslasesse uuesti

Teil on partneriga minevik, millest osa päevi on rutiinsed, teised aga meeldejäävad. Lase positiivsel energial teie vahel taastekkida, meenutage parimaid seiku, mis kummalgi meeles ühisest elust.

Kui teie vahel on palju armastust, on lihtne unustada, miks täpselt sa temasse armusid. Seda kuulda on sama hea kui seda öelda.