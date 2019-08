5 sisustusviga, mis muudavad iga elamise vanamoodsaks

Kirbuturult võid hea õnne korral tõelisi aardeid imepisikese hinna eest leida. Kui aga kogu mööbel ja sisustus viimseni on pärit vanakraamiturult, on kodu varsti üsna kopitanud moega. Lõpuks paistab 18. sajandist pärit kroonlühter Louis XIV stiilis tugitooli ning juugendstiilis kapi kõrval lihtsalt igav.

Esimese vea vastand pole sugugi parem: kui kogu mööbel ja aksessuaarid on just sellel hooajal ülikuumad, on suur tõenäosus, et see läheb juba paari kuu pärast moest välja.