Taimetark saadab metsa: just see peaks olema eestlase toidulaual aastaringi, korjama peab aga just praegu

Mustikas, ladina k Vaccinium (mari) myrtillus (väike mirt) – selle nime all tutvustas teda esimesena kirjasõnas Vana-Rooma kirjanik Vergilius I sajandil eKr – on meie metsade kingitus, lisaks suurepärasele maitsele ka väga kasulik. Praegu on just mustikate korjamise aeg, sellepärast tasub meenutada, miks peaksime mustikat sööma.