Kuidas kerge vaevaga hommikuinimeseks saada?

1. Loo rutiin, mida naudid

Ilusale hommikule aitab palju kaasa rutiini loomine, aga rutiin peaks olema selline, mida nautida oskad. Kui hommikused kükid ei ole sinu teema, ära sunni ennast esimese asjana trenni tegema. Kui sul on aga parajasti pooleli ülipõnev raamat, pühenda 20 minutit hoopis iseendale ja naudi raamatu lugemist. Pole oluline, milline su rituaal on - peaasi, et see oleks sulle meelepärane ja aitaks päeva käima tõmmata.

2. Valmistu hommikuks eelneval õhtul

Selleks, et sinu hommikurutiin valutult kulgeks, aita sellele kaasa juba eelneval õhtul. Võimalusel paki ära lõunasöök, võta autosse kütust kui vaja, pane kokku oma trenniriided ja vali välja riided, mille selga kavatsed panna. Tee kõik, mis sinu võimuses, et ärgata hommikul rahulikult ja stressivabalt.

3. Mine igal õhtul viis minutit varem magama

Sa tead ju küll, et peaksid magama vähemalt seitse kuni üheksa tundi, aga olgem ausad, kui tihti sa nii palju magada saad? Ilmselt mitte igal öösel. Ometi on piisav uni vajalik nii tervise kui ka üldise heaolu seisukohast. Uuringud on näidanud, et inimesed, kes magavad igal öösel seitse kuni üheksa tundi on paremas tujus ja suurema keskendumisvõimega ning lisaks on neil madalam vererõhk ja parem ainevahetus. Kui mõtled, et sa lihtsalt ei jõua varem magama minna, esita endale väljakutse minna igal õhtul voodisse viis minutit varem kui eelmisel õhtul.

4. Harjutamine teeb meistriks

Harjumused on head sellepärast, et nad ei sunni meid tegevuste üle liigselt juurdlema. Teisisõnu, hommikuinimesed ei mõtle varakult ärkamise peale, nad lihtsalt teevad seda. Nii et ära jää lootma sellele, et viitsid vara ärgata, vaid lihtsalt ärka. Keha peaks ligikaudu 22 päevaga uue rütmi omaks võtma, mis tähendab, et hommikune ärkamine muutub kergemaks, kirjutab TheEverygirl.

5. Anna endale põhjus ärkamiseks