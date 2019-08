3 viga, mida teevad tätoveerides (peaaegu) kõik

Leidsid lõpuks õige motiivi? Super! Kavand internetist? Juba keerulisem. Kes pilte — ka tätoveeringuid — kopeerib, on õigusemõistjate jaoks hallis tsoonis. Kui taoline tätoveering sotsiaalmeedias uhkelt postitada, võib see kalliks maksma minna. Plagiaadi asemel võiks koos kunstnikuga hoopis midagi ainulaadset välja mõelda.

Kuidas paraneb tätoveering kõige paremini? Selmet köögikilega tätoveeritud nahk üle tõmmata, kasuta pigem õhkuläbilaskvat meditsiinilist poüuretaankilet. See jääb tätoveeringule kuni neljaks päevaks ja siis on nahk suures osas paranenud. Seejärel vajab nahk ilmtingimata lõhna- ja alkoholivaba hooldust, näiteks saialillesalvi.

Sedalaadi käitumine, et lüüakse külge fraasiga nagu «kena tätoveering» või puudutatakse luba küsimata tätoveeringut, on nii tavapäraseks saanud, et on tekkinud isegi oma mõiste — Tatcalling. Siiski tuleks meeles pidada, et enamik inimesi ei kanna tätoveeringuid mitte teiste, vaid enda pärast.