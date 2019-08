Lihtne retsept: kokteilita nagu Victoria Beckham

Victoria Beckham on tuntud tervislike elustiili valikute poolest. Moedisainer on varem meedias rääkinud, et alustab hommikuid munade või naturaalsete helveste söömisega. Lisaks võtab naine hommikuti aega ka trenni tegemiseks, veetes jooksulindil vähemalt tunnikese. «See on aeg mulle endale,» on Victoria öelnud. «Asi pole ainult selles, kuidas see välimusele mõjub. Oluline on see, millise enesetunde see tekitab. See valmistab mu päevaks ette. Puhastab mu mõtteid. See on aeg, kui ma ei ole telefonis, koos laste ega Davidiga, olen lihtsalt üksinda.»