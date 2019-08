Kui palju päikesekreemi pead panema, et see sind päriselt kaitseks?

Päikesekreemiga kehtib üks vahva reegel - shotiklaasi reegel. See tähendab, et kogus peaks olema nii suur, et täita ära shotiklaas. Selle koguse peaksid ühtlaselt jaotama kogu kehale, kirjutab Independent. Kuna päikesekreem ei jaotu nii hästi kui näiteks niisutavad kreemid, siis tasub kreemitamisel olla eriti hoolikas, et ükski koht vahele ei jääks.