Pilk peale! Bradley Cooperi eks proovis kätt disainerina

Irina lõi käed Prantsuse moebrändiga The Kooples ja disainis neile käekottide kollektsiooni Irina By The Kooples. Modell postitas oma Instagrami kontole fotod, kus ta oma loominguga poseerib.

Fotodel on näha kolme erineva disainiga versiooni klassikalisest käekotist: hõbedane särav kott, sebramustriline kott ja valge krokodillimustriga kott. Paraku pole need aksessuaarid aga odavad. Marie Claire vahendab, et ühe koti hind on ligikaudu 450 dollarit.