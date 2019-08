Tiina Talumehe moestuudio liitus maailmakuulsate karusnahavabade moebrändidega  

«Edevus ei tohi kunagi kaaluda üle ühegi looma elu,» leiab Tiina Talumees. «Moeloojana tunnen moraalset kohustust tõsta tarbijate teadlikkust karusnaha tootmise tagamaadest. Selle peale, kuidas midagi meie riidekappi jõuab, inimesed tihti oma mõttes ei peatu. Nad tegelikult ei teadvustagi, et nende kapis ripub õnnetu elusaatus. See kõik ei pea aga nii olema!»

«Tiina Talumehe kui ühe tuntuima moelooja kindel otsus liitumiseks on märk sellest, et karusloomafarmide toodangu aeg on kaasaegses maailmas otsa lõppemas,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Loomus töötab karusloomafarmide keelustamise nimel nii poliitikute, tarbijate kui ka tootjatega, et põletada küünalt mõlemast otsast ja liikuda sel viisil loomasõbraliku maailma suunas.»