Kuidas taimse toiduga lihaseid kasvatada

Pulbreid on hea lisada smuutidele energiasisalduse tõstmiseks. Lihtne ning maitsev viis saada märkimisväärses koguses kõiki makrotoitained on valmistada smuuti banaanidest, mustikatest, taimsest piimast, dekstroosipulbrist, valgupulbrist ja tšiia-, kanepi- või linaseemnetest.

Šokolaad

Sajas grammis 70% kakaosisaldusega tumedas šokolaadis on umbes 40 g rasva. Lisaks sellele on šokolaad ka maiustuse kohta päris arvestatav valguallikas, sest sisaldab saja grammi kohta 7,5 g valku ning on hea mineraalaineallikas: selles leidub palju mangaani, tsinki, fosforit, magneesiumi ja rauda.

Tasub arvestada, et šokolaadis leiduvast rasvast on suur osa ebatervislikum küllastunud rasv, mistõttu tasub kindlasti pikemas perspektiivis kasutada ka teisi rasvaallikaid. Tuleb ka meeles pidada, et paljud šokolaadid on magustatud lauasuhkruga, mida pole kasulik liiga sageli tarvitada.

Avokaadod

Kuigi avokaado rasvasisaldus pole nii kõrge kui pähklitel, on see kasulik lisand menüüsse, sest sisaldab ka toitaineid, mida eelmainitutes suurel määral pole. Avokaadodes on C-vitamiini, folaate, luude tervisele vajalikku K-vitamiini ja B5-vitamiini. Mineraalainetest leidub avokaados palju kaaliumit. Avokaadost saadavatest süsivesikutest on suurem osa kiudaineid, mis mõjuvad hästi seedimisele.

Alguses võib avokaado mahe maitse tunduda suhteliselt igav, kuid paljud taimetoitlased on õppinud avokaadosid hindama. Küps avokaado on maitsev juba lihtsalt soolatuna. Maitsvad lisandid on ka sidrunimahl või maitsepärm. Pehmetest küpsetest avokaadodest valmistatakse Mehhiko köögis guacamole't, mida kasutatakse enamasti dipina, kuid see sobib ka maitsvaks kastmeks näiteks burgeris.

Tekstureeritud sojavalgutooted (TVP)

Kaunviljad on massi lisades üks olulisemaid toidugruppe.

Tekstureeritud sojavalku ehk TVP-d (textured vegetable protein) valmistatakse sojavalgupulbrist kõrge rõhu ja kuumutamisega. Selle tulemusena omandab sojavalk kiulise tekstuuri, meenutades veid lihatooteid. TVP-d müüakse helveste, ribade ning kotlettidena.

Kuivatatuna on TVP toodetel väga kõrge valgusisaldus — 50% kuni 70%. Keetmisel see langeb oluliselt, kuid sellegipoolest on TVP suurepärane valgurikas toiduaine. Sojavalk on juba töötlemata kujul väga kõrge omastatavusega, kuid tekstureerimise protsess vähendab sojas leiduvate antitoitainete kogust, mis takistavad kasulike toitainete imendumist.

TVP tooted on keedetuna väga mageda ja igava maitsega, kuid hästi maitsestades saab nendest valmistada väga huvitavaid toite. Näiteks võib ribade ja pihvide jaoks kasutada kanaliha maitsestamiseks mõeldud maitseainesegusid. Kotlettidest saab suurepärase šašlõki, kui neid pärast keetmist marineerida traditsioonilises äädikases šašlõkimarinaadis. Sojahelveste keetmisaeg on eriti lühike. Mõnel tootel vaid kolm minutit. Seega sobivad need kiire eluviisiga inimestele. Sojahelbed sobivad hästi hakkliha asendamiseks näiteks Bologna kastmes.

Meie toidupoodides leiduvad TVP tooted on enamasti tervisetoodete riiulis gluteenivabade jahude ja pastade juures sojakotlettide või -helveste nime all.

Seitan