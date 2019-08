Miks ei tohi mehelt küsida, kuhu teie suhe liigub?

Erinevalt naistest ei meeldi meestele asju defineerida, sest see muudab nad ärevaks. Kui avaldad kaaslasele survet ennast avada ja sulle täpselt öelda, mida ta sinu ja teie suhte osas tunneb, muudad asjad ainult hullemaks.

1. Mehed vajavad emotsioonide mõistmiseks rohkem aega

Selleks, et aru saada, mida nad tõeliselt tahavad ja millised on nende tunded, vajavad mehed rohkem aega. Kui esitad mehele küsimuse, et kuhu teie suhe liigub, hakkab ta üle mõtlema ja satub segadusse, sest ta ei ole oma emotsioonidega veel jõudnud tegeleda. Kõige hullem, mis võib juhtuda? Ta jõuab järeldusele, et ta ei ole veel valmis pühenduma, sest ta ei ole jõudnud sellele mõelda. Anna talle aega ja küll ta ennast avab, kui aeg on õige.

2. Sa ei taha paista meeleheitel

On täiesti normaalne, et meie naistena oleme pisut kannatamatud ja tahame vastuseid, et saaksime rahulikult igapäevaelu elada. Miks siis suhte defineerimine tema jaoks sinust meeleheitliku mulje võib jätta? Tal võib tekkida tunne, et sa kiirustad teda tagant ja mitte kellelegi ei meeldi, kui teda survestatakse. See annab talle ainult põhjuse ära jooksmiseks. Mis veelgi hullem, sa jätad endast ebakindla kontrollifriigi mulje ja see ei ole sugugi atraktiivne.

3. Defineerimata suhe ei ole lahendamist vajav probleem

On oluline meeles pidada, et mehed ja naised mõtlevad erinevalt. Kui naised tahavad vastuseid, siis mehed tahavad ruumi. Suurim viga, mida enamus naisi teeb, on defineerimata suhte võrdsustamine lahendamist vajava probleemiga. Kui naistele ei meeldi ebakindlus, siis mehed ei kannata piiranguid. Meestel ei ole vajadust asju defineerida, sest neile meeldib, kui asjad kulgevad loomulikult. Seega on oluline aru saada, et defineerimata suhe ei ole probleem, mida tuleb lahendada.

4. Sa peaksid defineerimise asemel keskenduma nautimisele

Kujuta ette, et oled oma kaaslase käest küsinud, kuhu teie suhe liigub ja ei ole tema vastusega rahul. Nüüd soovid, et saaksid aega tagasi keerata ja vestluse kustutada.