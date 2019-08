Psühholoog soovitab: seda kord-nädalas-reeglit peaksid värsked armunud järgima

Värskelt armunute jaoks on esimene faas imeilus. Sel ajal õpitakse üksteist tundma. Esimene kohting, esimene suudlus — ja juba see juhtuski. Oled armunud ja tahaks teist iga päev näha. Kes nüüd usub, et asi kulgeb täiuslikult nagu Hollywoodi romansis, see eksib.

Sageli on algusfaas keerukam, kui arvatud. Soov esimestel nädalatel üksteist võimalikult tihti näha on viga. Vähemalt selline on psühholoog Seth Meyersi teooria, kes selgitab seda ajakirjas Psychology Today.

Miks on halb suhte alguses teineteist tihti näha

Kui me oleme värskelt armunud, siis peaksime tingimata vastu seisma tungile, oma kallimat iga päev näha. Parim viis, kuidas pinget uues armastuses võimalikult kaua üleval hoida, on alguses mitte liiga sageli üksteist näha, ütleb Meyers.

Kui paarid veedavad alguses mitmeid tunde, päevi või koguni öid üksteisega, siis nad loovad üksteisega üsna kiiresti emotsionaalse sideme. «Probleem sellise dünaamika puhul on see, et tihe nägemine suhte alguses tekitab illusiooni intiimsusest ja sõltuvusest, kuigi mõlemad teavad, et tegelikult võtab aega kuid — või isegi aastaid — enne kui õpid teist tõeliselt tundma, ütleb Meyers.

Reegel «üks kord nädalas»