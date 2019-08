Adolf Hitler on vaieldamatult üks ajaloo kõige kurikuulsamaid tegelasi. Ei tasu imestada, et ka tema eraelu oli skandaalne ning kuigi Hitleri tegelike kiiksude ja seksuaalsuse üle vaidlevad ajaloolased tänapäevani, siis on teada mitmeid Hitleriga lähedasi naisi, kes on enesetapu teinud või seda üritanud.