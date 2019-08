5 märki, et ta on sinusse tõesti armunud

Eales varem pole olnud nii lihtne kellegagi kohtingule minna kui praegu — teisalt pole see ka kunagi raskem olnud. Põhjuseks on kohtinguäpid. Nad teevad meile kellegagi tutvumise küll lihtsamaks, ent hindamise raskemaks.

Seepärast on järjest tavalisemad sellised küsimused nagu «Kas tal on minuga tõsi taga?» või «Äkki on ta minusse isegi armunud?»

Seejuures polegi nii raske välja selgitada, kas ta on sinusse parasjagu armumas. Need viis märki näitavad, et tal on ilmselt tõsi taga, kirjutab Freundin.

1. Ta helistab sulle

Väike äpisõnum on üks asi, kuid telefoniga helistamine juba palju isiklikum viis läheneda. Teatud mõttes näeb ta rohkem vaeva, kui ainult sõnumit valmis toksides. Kas lihtsalt selleks, et häält kuulda või et järgmine kohting kokku leppida, see on kindel märk, et ta võtab sind tõsiselt.

2. Ta leiab aega sinu jaoks

Kui meile on miski tähtis, siis me võtame selle jaoks ju aega? Meestega pole asi sugugi teisiti. Kui ta on pärast jalgpalliõhtut sõpradega valmis tulema veel sinuga kohtingule, siis näivat tal olevat sinu suhtes tunded.

Kui on vastupidi ja ta «seekord (jälle) ei jõua», siis pole vaja lootusi hellitada. Sama asi kehtib ka sõnumite kohta.

3. Ta avab ennast

Inimesed ei ava end kellelegi, keda nad kas ei usalda või kes neile ei meeldi. Mehed veelgi harvem kui naised. Just sellepärast on hea märk, kui ta avab sinuga koos olles iga korraga end üha rohkem, räägib lugusid oma minevikust või poetab midagi isiklikku. Sellega murrab ta teadlikult barjääri teie vahel, mis seob omakorda jälle sind temaga rohkem.

4. Ta kustutab oma kohtinguprofiili

Kui ta kustutab kohtinguplatvormil oma profiili, on seegi suurepärane. Liblikad on (k)õhus. Teised naised? Pole huvi! See, mida ta Tinderist ja kompaniist seni otsis, on ta nüüd sinu juures leidnud.

5. Ta tutvustab sind oma vanematele