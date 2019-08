Ema, mitte sõbranna! 8 märki, et teievaheline suhtlus vajab piire

1. Ema sekkub ülemäära palju su suhetesse

See punkt võib tekitada segadust, sest suure tõenäosusega on elus mitmeid hetki, mil pöördud suhete osas nõu küsimiseks ise ema poole. Kui sa aga tunned, et ema nõuanded hakkavad piire ületama ja ta avaldab arvamust ka seal, kus ei peaks, tuleks sellest rääkida. Näiteks ei ole õige, kui su ema hakkab ette ütlema, kellega peaksid väljas käima ja kuidas kohtingul käituma. Ära pelga emale öelda, millist sorti nõuandeid soovid kuulda ja mida ta sinuga jagama ei peaks.

2. Ta ootab, et seaksid tema vajadused enda omadest ettepoole

Loomulikult on oma ema aitamine elementaarne, aga kindlasti ei peaks su ema ootama, et tema vajadused enda omadest ettepoole sead. Psühhoterapeut Dani Moye ütleb, et kui ema on muutunud väga nõudlikuks, tuleb tema soovid ja vajadused üheskoos läbi mõelda ja paika panna, kas saad teda praegusel eluhetkel aidata.

3. Ta ei mõista, et oled muutunud

On ebamugav olla täiskasvanu, keda ema pidevalt kontrollib. Kui ta õhutab sind endiselt arveid õigel ajal maksma või lepinguid uuendama, tekitab see sinus tunde, et ema ei usalda sind või ei suuda leppida su iseseisvusega. Kui see sind häirib, on aeg emaga rääkida ja juhtida tema tähelepanu sellele, et oled vahepeal suureks saanud.

4. Ta esitab viimasel hetkel palveid

Kui su emal on harjumus esitada viimasel minutil palveid, mis su stressi ajavad, on aeg paika panna piirid. Selline käitumine pole mitte ainult sinu suhtes hoolimatu, vaid põhjustab ka süütunnet. Samuti võivad tekkida probleemid partneriga, kui pead valima tema ja oma ema vahel.

5. Sa kõhkled enne otsuste tegemist

Kui oled avastanud, et sinu jaoks on otsuste langetamine ilma emaga konsulteerimata raske, võib ehk põhjus olla selles, et sa kardad ema ärritada, kui sa tema arvamust esimesena ei küsi. See omakorda on kindel märk, et piirid tuleks paika panna. Psühhoterapeut Moye ütleb, et kuigi on normaalne suurte otsuste langetamisel enda jaoks oluliste inimestega nõu pidada, võib see osutuda ka takistuseks arenemisel. Anna emale teada, et kuigi sa hindad tema arvamust, ei saa sa alati tema nõuannete järgi talitada.

6. Su ema on teiste emadega võrreldes rohkem pildil

On üks asi omada emaga lähedast ja usalduslikku suhet, mis aitab teil teineteise seltskonda nautida. Sootuks teine asi on suhe, kus su ema sekkub su ellu ja otsustesse nii, et see takistab sul igapäevaelu elamist. Ohumärgiks võib olla see, kui su kaaslane, sõbrad või kolleegid on seda täheldanud ja sinult selle kohta pärivad.

7. Ema muudab su närviliseks

Kui sa muutud närviliseks oma ema numbrit telefoniekraanil nähes või temalt emaili saades, on vaja muutusi. Ohumärgiks on ka emale valetamine, sest pelgad tema reaktsiooni. Usalda oma intuitsiooni ja kuula oma keha. Kui tunned, et emaga suheldes toimuvad muutused hingamises, sa koged sagedasi peavalusid või teisi sümptomeid, on aeg paika panna piirid.

8. Ta tahab sind kogu aeg näha