Maadled ebakindlusega? 7 nõuannet elust enesest, mida tasub proovida

PureWow jagab seitsme naise nippe ebakindlusega võitlemiseks.

1. Leia jõuduandev poos

«Kui aus olla, siis mina seisan peegli ees Supermani poosis ja ütlen endale, et saan sellega hakkama. Seejärel mõtlen kolmele asjale, mis olid minu jaoks varasemalt rasked või minu nõrkused ja mis enam seda ei ole. Samuti praktiseerin joogat, eriti peapealseisu, sest minu jaoks sümboliseerib see eesmärkide suunas liikumist.»

2. Loo julgustav grupivestlus

«Paar kuud enne oma pulmi oli mul paljude väikeste otsuste suhtes kahtlusi. Grupivestlusest sõbrannadega oli palju abi. Lihtsalt oma kahtlustest rääkimine ja nende poolt tulev toetus oli ellu jäämiseks vajalik.»

3. Kuula innustavat muusikat

«Mõnikord šokeerib see mind, kui palju võib muusika mu mõttemaailma muuta. Ma olen erinevate tujude playlistide koostamise kuninganna. Kui tunnen ennast ebakindlalt, kuulan tavaliselt Beyonce'i, Lizzot ja Shakirat. Tundub klišee? Kindlasti ongi, aga see töötab.»

4. Mõtle oma saavutustele

«Mina kogen ebakindlust iga päev ja mõnikord isegi mitu korda päevas, aga see on midagi, millega olen leppinud. Kui mul on kõhklusi oma isikliku elu suhtes, proovin mõelda kõigile asjadele, mis on mind sellesse punkti toonud. Kui olen sellega hakkama saanud, saan mõelda pisut kaugemale. Kui ebakindlus puudutab tööd, meenutan endale, et mind palgati põhjusega ja kui organisatsioon mind usaldab, peaksin ka ise seda tegema. Ja mulle ei valmista piinlikkust küsimuste küsimine. Ja kui see ka ei aita, mõtlen oma tätoveeringutele, mis julgustavad mind olema positiivne.»

5. Kogu positiivset tagasisidet

«Mul on meilboksis eraldi kaust, kuhu ma kogun positiivse tagasiside saanud kirjad. Kui tunnen, et ebakindlus hakkab ligi hiilima, vaatan seal kaustas olevaid meile ja meenutan endale, et olen täpselt seal, kus olema pean.»

6. Leia õige suhtumine

«Tavaliselt ütlen endale, et on täiesti normaalne olla vahel ebakindel. Ma lihtsalt ei tohi lasta sellel tundel oma elu kontrollida. Kui ebakindluse tunde enda jaoks normaliseerin, ei mata see mind enda alla.»

7. Ole enda vastu lahke