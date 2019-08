Üllatavaid fakte viljakuse kohta

Trenn on tervisliku elustiili juures oluline, kuid liigne treenimine võib mõjuda viljakusele halvasti. Liiga väike rasvaprotsent võib pärssida naishormooni tootmist, mis on vajalik tsükli toimimiseks.

Säästad beebitegu ovulatsiooni ajaks? Ära unusta, et ka ovulatsioonile eelnevad päevad on olulised. Kui sinu tsükkel ei käi kui kellavärk, siis tasub kasutada võimalust ka teoreetilisest ovulatsiooniajast järgnevatel päevadel.

Sinu viljakus võib olla mõjutatud geenidest. Kui su emal on olnud probleeme viljastumisega, siis võib olla keerulisem ise viljastuda. Kui su emal on olnud viljastumisega lihtne, siis tõenäoliselt ei võta see sinulgi kaua aega, kirjutab Hello.