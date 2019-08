Nii saad deodorandiplekkidest riietel lahti

Plekid riietel tekivad tavaliselt pärast alumiiniumisisaldusega deodorandi kasutamist. Higi ja rasu segunevad antud sooladega ning jätavad oma jäljed. Valgetel riietel näivad need plekid kollased, mustadel seevastu valged.

Probleem on selles, et pesumasinaga pestes neist hoobilt lahti ei saa, mõnikord paistavad nad pärast pesu isegi veel paremini silma. Deodorandiplekkide eemaldamiseks on vaja eelhooldust.