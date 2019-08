Need maitsetaimed aitavad kõhurasva vastu

Kress sisaldab kroomi. See on mikroelement, mis juhib täiskõhutunnet. Kui me sööme rohkem kressi, siis pole me enam nii näljased. Kressil on niivõrd neutraalne maitse, et seda on imelihtne ükskõik millisesse rooga lisada. Näiteks üle munapudru, võileiva peale või kalale ja kartulile.