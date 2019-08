5 märki, et sul on vale töö

Töökohas viibime ligi poole igast argipäevast. See tähendab, et me oleme seal rohkem kui pereringis, koos sõprade või oma lemmiktegevustega. See on ka põhjus, miks rahulolu tööga on nii tähtis. Kui töökohas asjad ei klapi, kannatavad selle all sageli inimestevahelised suhted, mõnikord ka hingeelu. Need on viis hoiatussignaali, et sa võid valet tööd teha.

1. Sa kaebled oma sõprade juures. Pidevalt!

Sõbrad on selleks, et ka rasketel aegadel su kõrval seista. Kui töökohas ei kulge asjad päris nii, nagu vaja, on õigetel sõpradel sinu jaoks kõrvad olemas. Nad lohutavad ja toetavad sind. Lõputult ei saa see aga kesta. Kui sa ainult halad, aga kunagi ennast kuidagi ei liiguta, et midagi paremaks muuta, siis ära oota, et sõbrad näitavad ka sajandal korral endist kannatlikkust üles. Aita ennast ise ja tee oma probleemidest endale väljakutse, nii et sa oled sunnitud probleemi konkreetselt sõnastama. Kui see on juba tehtud, tuleb ka lahendus probleemile palju lihtsamini.

2. Sa tormad pöörase innuga kõigi teiste tööde kallale

Iseenesest on muidugi positiivne, kui sa töö kõrvalt leiad aega ja energiat teiste asjade ja tegevuste jaoks. Kui sa aga üliinnukalt tahad kõike muud teha, siis võib see märk olla, et sa tahad üksnes omaenda probleeme varjata. Sageli on just oma tööga õnnetud inimesed need, kes topivad enda argipäeva võimalikult rohkelt igasuguseid tegevusi täis, et neil ei tekiks isegi võimalust järele mõelda, kas nad on oma tööga rahulolematud või mitte. Kui sa kahtlustad, et sinagi võid olla seda tüüpi inimene, tee kaks nimekirja: ühele kirjuta, mis on sulle elus tõesti tähtis ja teisele, mida sa iga päev teed, et neid tähtsaid eesmärke saavutada. Kui su töö on esimese nimekirja tipus, siis pead sa kindlalt hoolt kandma, et see ilmuks ka teises nimekirjas. Kui see nii ei ole, väldid sa ilmselt muudatusi, mis sulle oleksid tähtsad.

3. Sa kahetsed tihti ja palju

Kui oled rahulolematu oma tööeluga, siis on võimalusi kahetsemiseks küllaga. Ah, oleksid sa ometi tookord ... need õpingud lõpetanud, ettevõttesse xy kandideerinud, selle projekti vastu võtnud ... Mineviku vigade üle vihastamine on kahjulik, kuna sa tead, et ajas pole võimalik enam tagasi minna selle muutmiseks, ja sellest tekib meeleheide. Kasuta seda viga, et midagi tuleviku jaoks kõrva taha panna. Ja siis lõpeta sellest teemast jahumine.

4. Sa juurdled iga päev

Sa sooviksid endale tööd, mis teeks su õnnelikuks, aga ei tea, kuidas päriselt toimida. Sa kaalud päevast päeva, mida sa võiksid teha ja võib-olla oleksid juba pidanud tegema. Tõeliselt kaugele sa niisuguste kaalutlustega ei jõua. Sest kui sa usud, et leidsid juba mingi hea mõttealge, siis tuleb varsti jälle uus mõte, mis tühistab eelmise. Sellest dilemmast saad sa ainult end ise vabastada, kui sa mõttelisest oravarattast välja astud ja otsustad tegevuse kasuks. Isegi siis, kui sa ei ole sada protsenti kindel. Loomulikult on oht ebaõnnestuda. Kuid ehkki ebaõnnestuda pole tore, on vaevalt miski veel hullem, kui see, et sa pole kunagi isegi proovinud.

5. Sa oled alati õnnetu