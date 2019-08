8 asja, kuidas edukalt sisustada oma nädalavahetus

1. Nad lülitavad ja lülituvad välja

Isegi kui edukatel inimestel oleks ka nädalavahetusel piisavalt teha, jääb paljudel nii telefon kui sülearvuti tummaks. Ja ongi õige, sest kui tormad terve nädala sees tippkiirusel ringi, on nädalavahetused just õige aeg, mil taastuda ja end laadida.

Ka sotsiaalsetest võrgustikest tasub end eemal hoida.

Väljalülitamist võib mõista ka ülekantud tähenduses, sest edukad inimesed võtavad endale vabaduse nädalavahetusel tööle mitte mõelda.

2. Nad teevad sporti

Vaimse töö tegijad ei peaks ka oma keha unustama. Seepärast kasutavad paljud edukad inimesed nädalavahetust pikemateks treeninguteks, milleks nädala sees ei jää aega.

3. Nad kohtuvad sõpradega

Sõbrad on palju enamat kui sotsiaalsed kontaktid. Nad on inspiratsioon, troost ja energia. Kes saab arvestada heade sõpradega, kulgeb kindlama tundega läbi elu ja tal on pea vaba tõeliselt tähtsate asjade jaoks. Edukad inimesed teavad seda ja kannavad seepärast oma sõpruse eest teadlikult hoolt.

Erinevalt paljudest teistest plaanivad aga edukad inimesed need kokkusaamised juba varakult ära, nii et laupäeval ega pühapäeval enam hääletamiseks ei läheks ja rõhk oleks vaid kokkusaamisel.

4. Nad kogevad uut

Edukatele inimestele on eelkõige tähtis, et nad saaksid edasi areneda. Nii nagu on nende teadmistejanu pea ammendamatu, nii tahavad nad ka uusi asju kogeda. Nädalavahetusi kasutavad nad selleks, et teha kas mõni lühireis uude linna, käia kultuuriüritusel või luua uusi tutvusi.

5. Nad kaitsevad oma vaba aega

Telefon välja ja ei mingeid kirju on vaid üks tähtis samm, kuidas nädalavahetusel tõeliselt tähtsate asjade jaoks aega leida. Paljudel edukatel inimestel on siiski veel üks trikk: nad panevad iseendale aja kalendrisse kirja. Näiteks et pühapäeval kell 13 jooksma minna.

6. Nad võtavad aega oma pere jaoks

Kes tahab olla edukas, sellel peab pea vaba olema. Selle juurde kuulub ka see, et perega oleks kõik korras. Nädalavahetused ongi selleks, et veeta kvaliteetaega oma lemmikinimestega või probleemid ära klaarida.

7. Majapidamistööd pole kõige tähtsamad

Pesemine ja koristamine võib mõne jaoks olla lõõgastav tegevus, kuid sellest hoolimata teevad paljud edukad inimesed selliseid töid pigem nädala sees, et nädalavahetus oleks vaid ilusate asjade päralt.

8. Nad lähevad ühel ja samal ajal magama

Nii ahvatlev, kui see ka pole, ei tee hilisem magamaminek ja hilisem ülestõusmine nädalavahetusel meie biorütmile midagi head ja ajab selle asjatult sassi. Nii on aga esmaspäeva hommikul kontorisse palju raskem tulla.