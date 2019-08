11 sammu, mida teha, kui ei saanud kooli sisse

Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi - mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmisel aastal! Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning proovitakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata!