Vaata just nüüd: söödav, süütu ja kummitav kunst 

Draakoni galeriis avati esmaspäeval ühe meie põnevama praegusaja maalikunstniku isikunäitus. Margus Tõnnov edastab kirglikult, brutaalselt ja tundeliselt oma meelekogemusi. Käekirjalt ainulaadne looja on ka üks väheseid, kelle kunst huvitab vaegnägijaidki – need on ruumilised, elusad ja jutustavad maastikud. Värske näitus võlub isuäratava üllatuslikkusega.